Miss Toscana 2025 la prima fascia dell’anno è per la senese Giulia Cavani

La prima fascia di Miss Toscana 2025 va a Giulia Cavani, rappresentante di Siena, in un evento che segna l’inizio di una stagione ricca di emozioni e talenti. Sorano, con il suo affascinante panorama, si è trasformato in palcoscenico per venti concorrenti pronte a brillare. Questo appuntamento non è solo una gara di bellezza, ma un riflesso del risveglio della moda e dei talenti toscani sul palcoscenico nazionale. Chi sarà la prossima star?

Sorano (Grosseto) 2 giugno 2025 – Primo appuntamento e subito un grande successo per le serate di selezione di Miss Toscana 2025. Il battesimo della nuova stagione, che culminerà con l’assegnazione del titolo di Miss Toscana, è andato in scena nel borgo di Sorano di fronte a un folto pubblico. In gara venti ragazze provenienti da varie zona delle regione. Prima classificata e quindi nuova Miss Sorano è Giulia Cavani, 22 anni di Siena, studentessa universitaria. Al secondo posto, grazie al quale ha ottenuto la fascia di Miss Rocchetta Bellezza, Noemi Artimisio, 20 anni, di Follonica (Grosseto), studentessa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Miss Toscana 2025, la prima fascia dell’anno è per la senese Giulia Cavani

Su questo argomento da altre fonti

Prima selezione di Miss Toscana: la ripolese Morgana Manuali sul terzo gradino del podio; Luisa Caso trionfa a Buti: è Miss Mondo Toscana 2025/26; Cantine Aperte 2025 in Umbria: un brindisi da record tra gusto, emozioni e solidarietà; L’Isola dei Famosi nel caos: nuovi ingressi disperati mentre il reality affonda. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Miss Mondo 2025 è Opal Suchata: è la prima thailandese a vincere il concorso internazionale di bellezza

Si legge su msn.com: Opal Suchata è la nuova Miss Mondo 2025. È lei ad aver conquistato il titolo nella 72esima edizione del concorso internazionale di bellezza, che quest’anno si è ...

Miss Mondo 2025 è Opal Suchata: è la prima thailandese a vincere il concorso internazionale di bellezza Chi è

Segnala msn.com: Opal Suchata è la nuova Miss Mondo 2025. È lei ad aver conquistato il titolo nella 72esima edizione del concorso internazionale di bellezza, che quest’anno si è ...

Opal Chuangsri è Miss Mondo 2025: è la prima thailandese a vincere il concorso di bellezza. Chiara Esposito nella top 20

Lo riporta ilfattoquotidiano.it: Opal Suchata Chuangsri è Miss Mondo 2025. La 22enne modella thailandese ha trionfato nella 72ª edizione dello storico concorso di bellezza, svoltosi quest’anno a Hyderabad, nel sud dell’India. Con la ...