Miss Mondo 2025 è thailandese | vince Opal Chuangsri l'italiana Chiara Esposito in top 20

È ufficiale: Opal Sucheta Chuangsri è Miss Mondo 2025, portando a casa un prestigioso titolo per la Thailandia! Ma non dimentichiamo Chiara Esposito, l'italiana che conquista il cuore di tutti con il suo ingresso nella top 20. Questo successo evidenzia come la bellezza e il talento italiano continuino a brillare nel panorama internazionale. Un invito a sognare in grande e a sostenere le nostre rappresentanti!

Opal Sucheta Chuangsri è Miss Mondo 2025. L'italiana Chiara Esposito è riuscita ad entrare nella top 20 finale e nella top 5 di livello europeo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

