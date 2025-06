Misano il mercato trasloca nel parco | debutto martedì 3 giugno

Martedì 3 giugno, Misano di Gera d’Adda si prepara a una novità che trasformerà il mercato settimanale! I banchi si sposteranno nel verde del parco comunale, creando un’atmosfera accogliente e sostenibile. Questo cambiamento non è solo un’innovazione locale, ma si inserisce in un trend più ampio di rivalutazione degli spazi pubblici. Scopri come la natura può arricchire le nostre esperienze di acquisto!

Misano di Gera d’Adda. Debutterà domani, martedì 3 giugno, il nuovo assetto del mercato settimanale di Misano di Gera d’Adda. I banchi, sino ad oggi collocati nel parcheggio di via Santo Stefano, verranno spostati qualche metro più in là, all’interno del vicino parco comunale in un’area recintata e dotata di servizi. Lo spostamento, previsto dal nuovo Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche, è stato approvato a gennaio dal consiglio comunale dopo un iter piuttosto travagliato. Il documento, che inizialmente era stato bloccato in aula lo scorso ottobre da una questione pregiudiziale sollevata dalla minoranza in quota Lega, è stato successivamente corretto dall’amministrazione e condiviso con le principali associazioni di categoria, ottenendo il via libera da Confesercenti, Fiva Confcommercio e Adiconsum. 🔗 Leggi su Bergamonews.it