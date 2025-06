Mirko Locatelli Addio al regista de ’I corpi estranei’

È con grande tristezza che salutiamo Mirko Locatelli, maestro del cinema italiano e autore di opere indimenticabili come "I corpi estranei". La sua visione unica ha saputo esplorare l'animo umano, lasciando un'impronta indelebile nel panorama cinematografico. La sua scomparsa ci ricorda l'importanza di dare voce alle storie che ci circondano, in un momento in cui il cinema sta cercando nuove narrazioni. Un vero artista non muore mai.

È morto dopo una breve malattia Mirko Locatelli, regista di film come ’I corpi estranei’, realizzato nel 2013 con Filippo Timi, ‘Isabelle’ e ‘La memoria del mondo’. Nato a Milano il 22 ottobre 1974, Locatelli da tempo si era trasferito a Casorzo Monferrato, in provincia di Asti, dove ieri è deceduto, e dove aveva creato una factory con attori e registi e dove si preparava a girare il suo nuovo film. Tetraplegico per un incidente quando era ancora adolescente, ha studiato alla Statale di Milano, si è dedicato al giornalismo per poi dal 2002 dedicarsi al cinema con un’attenzione particolare per i temi legati alla disabilità e all’adolescenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mirko Locatelli. Addio al regista de ’I corpi estranei’

