Miopia infantile entro il 2050 potrebbe colpire la metà dei bambini

La miopia infantile sta assumendo proporzioni allarmanti: si stima che entro il 2050 colpirà la metà dei bambini. Un dato inquietante emerso al recente Congresso della Società Italiana di Pediatria a Napoli. Questo fenomeno non è solo una questione visiva, ma riflette un cambiamento più ampio nelle abitudini quotidiane. Limitare il tempo davanti agli schermi e incoraggiare attività all'aperto potrebbe essere la chiave per invertire questa tendenza. La salute visiva dei nostri figli è in gioco!

La miopia infantile sta diventando una vera emergenza sanitaria. Secondo i dati presentati al Congresso della Società Italiana di Pediatria a Napoli, entro il 2050 la metà dei bambini e ragazzi potrebbe essere miope se non si interviene tempestivamente. Attualmente la condizione riguarda già il 36% dei bambini tra 5 e 19 anni, con un incremento del 50% negli ultimi tre decenni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

