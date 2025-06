Mio figlio al volante | è distrutto aiutatelo Il papà del giovane di Pernumia che guidava la Polo su cui viaggiava Nicolò Berto si è rivolto all' Acr

Il papà del giovane alla guida della Polo coinvolta nell'incidente con Nicolò Berto ha lanciato un appello toccante: "Mio figlio è distrutto, stategli vicino". Questo grido di aiuto mette in luce il peso emotivo che gli incidenti stradali portano non solo alle vittime, ma anche a chi rimane. In una società sempre più frenetica, riflettiamo sull'importanza della sicurezza stradale e del supporto reciproco nei momenti difficili. Una comunità unita può fare la differ

CARTURA - «Mio figlio è distrutto, stategli vicino, aiutatelo». È stato il padre del 20enne di Pernumia, alla guida dell'auto su cui viaggiava Nicolò Berto, a. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - «Mio figlio al volante: è distrutto, aiutatelo». Il papà del giovane di Pernumia che guidava la Polo su cui viaggiava Nicolò Berto si è rivolto all'Acr

Leggi anche Artegnate, ha malore al volante: si schianta contro un’altra auto e muore sotto gli occhi di figlio e nipoti - Artegnate, 24 maggio 2025 – Un tragico incidente stradale si è verificato oggi in provincia di Brescia, quando un uomo di 69 anni ha avuto un malore al volante, schiantandosi e perdendo la vita sotto gli occhi del figlio e dei nipoti.

