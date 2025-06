Minacciò i tifosi con una scacciacani 5 anni di Daspo

Un episodio che scuote il mondo del calcio: Mirko Uva, giovane promessa della Cabassi Union Carpi, ha ricevuto cinque anni di Daspo per aver minacciato tifosi avversari con una scacciacani. Questo provvedimento mette in luce un problema crescente nello sport: la violenza e l’intolleranza tra le tifoserie. È tempo di riflettere su come proteggere il calcio, cuore pulsante delle emozioni italiane, da simili comportamenti. La passione non può mai giustificare la paura!

Cinque anni di Daspo, misura preventiva che vieta a soggetti ritenuti pericolosi di accedere a luoghi dove si svolgono eventi sportivi. E’ il provvedimento che ha colpito Mirko Uva, 26enne calciatore della Cabassi Union Carpi che lo scorso 2 febbraio aveva inseguito e minacciato alcuni tifosi del Crevalcore, squadra bolognese avversaria in quella giornata del campionato di Seconda categoria, sparando anche alcuni colpi con una pistola scacciacani. La notizia della misura preventiva, disposta per il massimo della durata, è stata comunicata dallo stesso giocatore alla società sportiva che lo aveva messo immediatamente fuori rosa e che si dissociò dal comportamento tenuto dal suo tesserato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Minacciò i tifosi con una scacciacani, 5 anni di Daspo

