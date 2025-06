Minacciò i tifosi con scacciacani Daspo di 5 anni

Cinque anni di Daspo per Mirko Uva, il calciatore che ha scatenato l'ira dei tifosi con un gesto inaccettabile. In un periodo in cui il fair play e la sicurezza nel calcio stanno diventando sempre più centrali, questo episodio mette in luce come sia necessario rispondere con fermezza a comportamenti violenti. La speranza è che il suo caso possa rappresentare un monito per tutti: lo sport deve essere passione, non paura.