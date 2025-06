Minacce sul web alla figlia di Meloni L’insegnante si scusa | ho usato l’Ai

Nel tumultuoso panorama digitale attuale, le minacce al figlio di Meloni rappresentano un triste esempio di una crescente spirale d’odio online. Questo episodio non è isolato, ma è parte di un trend più ampio che vede la violenza verbale come strumento di intimidazione nel dibattito pubblico. La reazione della premier, solidale con altri leader colpiti, evidenzia un punto cruciale: la necessità di un cambio di rotta culturale contro l'odio in rete.

"Non siamo davanti a episodi isolati, ma a una spirale d’odio alimentata da un fanatismo ideologico che ha superato ogni limite". Il giorno dopo le minacce alla figlia, Giorgia Meloni comunica anche lei via social la "piena solidarietà a Salvini e a Piantedosi" per i messaggi di "minacce" rivolti anche ai loto figli. Per la premier, che ieri mattina ha ricevuto la chiamata di solidarietà del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, "nessuna divergenza politica, nessuna battaglia ideologica può mai giustificare l’attacco ai figli, ai bambini, alla parte più intima e sacra della vita di una persona". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Minacce sul web alla figlia di Meloni. L’insegnante si scusa: ho usato l’Ai

Leggi anche Inferno familiare ad Ancona, schiaffi all'ex compagna e minacce alla figlia di 3 anni: 53enne arrestato - Un drammatico episodio di violenza domestica ha scosso Ancona, dove un uomo di 53 anni è stato arrestato per maltrattamenti nei confronti della ex compagna e minacce alla loro figlia di appena tre anni.

Da quotidiano.net: Il docente puntualizza: gesto stupido, ma non mi sento rappresentato da questo governo. Domani in arrivo i provvedimenti del ministero. Mattarella chiama la premier per esprimerle solidarietà.

msn.com scrive: Il post con il macabro riferimento alla 14enne uccisa dall’ex ad Afragola. Anche Piantedosi nel mirino degli odiatori sul web. La condanna bipartisan. .

Scrive msn.com: (Adnkronos) - Stefano Stefano Addeo, il professore di Marigliano autore del post contro Ginevra, la figlia di Giorgia Meloni, ha dichiarato in queste ore di aver scritto d'impulso quel "post stupido" ...