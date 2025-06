Minacce social contro la figlia della Meloni | il prof Addeo tenta il suicidio

Un episodio drammatico che getta luce su un fenomeno inquietante: le minacce sui social. Il professor Stefano Addeo, dopo aver espresso contenuti violenti nei confronti della figlia della premier Giorgia Meloni, ha tentato il suicidio, evidenziando la fragilità di chi si sente schiacciato dal peso delle proprie azioni. Questo caso solleva interrogativi cruciali sulla responsabilità online e sulla salute mentale. Un richiamo a riflettere sul confine tra espressione e violenza nella nostra società digitale.

Dopo aver pubblicato un post social dal contenuto minaccioso nei confronti della figlia della premier Giorgia Meloni, il professor Stefano Addeo, 65 anni, docente di tedesco in un liceo di Marigliano, in provincia di Napoli, ha tentato il suicidio. L'uomo è stato

Leggi anche Difende il presunto killer di Lorenzo Cristea, insulti e minacce sui social all'avvocato Crea - Un caso di grande rilevanza ha scatenato una tempesta di insulti e minacce sui social contro l'avvocato difensore del presunto killer di Lorenzo Cristea.

Secondo ilmattino.it: È stato portato all’ospedale di Nola, in codice rosso. Potrebbe avere ingerito decine di pillole e di alcol, è stato trasferito in ospedale in codice rosso. Verifiche in ...

Da rainews.it: Stefano Addeo, il docente di un istituto superiore della provincia di Napoli, si era scusato per il messaggio, scritto e poi rimosso, che ha scatenato le reazioni indignate del mondo politico. Poi ha ...

Come scrive msn.com: Il post scoperto da Adnkronos: l'uomo pochi giorni fa augurava ai figli di premier e vicepremier la stessa sorte dei palestinesi a Gaza ...