Minacce social a figlia Meloni prof autore del post scrive alla premier | Vorrei chiederle scusa di persona

Un gesto di umanità in un clima di tensione sociale. Il professor Stefano Addeo, dopo aver suscitato indignazione con il suo post, decide di chiedere scusa a Giorgia Meloni di persona. Questo episodio mette in luce quanto sia importante assumersi le proprie responsabilità online, soprattutto in un'epoca in cui le parole possono ferire e creare divisioni. La richiesta di incontro è un invito a tornare al dialogo, un valore sempre più prezioso.

(Adnkronos) – “Le chiedo, se possibile, di potermi incontrare per poterglielo dire guardandola negli occhi”. È uno dei passaggi centrali della lettera che il professor Stefano Addeo ha scritto alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo le polemiche scaturite da un post pubblicato – e poi rimosso – sui social, in cui evocava per la . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Minacce social a figlia Meloni, prof autore del post scrive alla premier: “Vorrei chiederle scusa di persona”

Leggi anche Difende il presunto killer di Lorenzo Cristea, insulti e minacce sui social all'avvocato Crea - Un caso di grande rilevanza ha scatenato una tempesta di insulti e minacce sui social contro l'avvocato difensore del presunto killer di Lorenzo Cristea.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Minacce alla figlia della Meloni. La procura di Roma attende l’informativa sul docente.; Meloni, minacce social alla figlia: «Le auguro la sorte della ragazza di Afragola»; Minacce social alla figlia di Giorgia Meloni, la premier: 'Clima malato'; Minacce alla figlia della Meloni, il professore: Chiedo scusa | Insultata sui social anche la figlia 12enne di Salvini, che replica: Intollerabile. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Minacce social a figlia Meloni, prof autore del post scrive alla premier: "Vorrei chiederle scusa di persona"

Segnala msn.com: (Adnkronos) - “Le chiedo, se possibile, di potermi incontrare per poterglielo dire guardandola negli occhi”. È uno dei passaggi centrali della lettera che il professor Stefano Addeo ha scritto alla pr ...

Giorgia Meloni, minacce social alla figlia. Il professore: «Chiedo di incontrare la premier»

msn.com scrive: «Le chiedo, se possibile, di potermi incontrare per poterglielo dire guardandola negli occhi». È uno dei passaggi centrali della lettera che il professor Stefano Addeo ha ...

Prof minacce a figlia Meloni, 'chiedo di incontrare la premier'

ansa.it scrive: È uno dei passaggi centrali della lettera che il professor Stefano Addeo ha scritto alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo le polemiche scaturite da un post pubblicato - e poi rimosso - ...