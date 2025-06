Minacce alla figlia di Meloni il professore tenta il suicidio | aveva scritto alla premier

La vicenda di Stefano Addeo, il professore del liceo napoletano che ha minacciato la figlia di Giorgia Meloni, riaccende il dibattito sulla violenza verbale in rete. Questo episodio solleva interrogativi importanti sul clima politico attuale, dove le parole possono trasformarsi in armi pericolose. È fondamentale riflettere su come tutelare i più vulnerabili, specialmente i giovani, dall'odio online. La responsabilità è di tutti noi.

La vicenda di Stefano Addeo, professore di un liceo della provincia di Napoli, è al centro di un acceso dibattito pubblico da quando è emerso un post a contenuto minaccioso rivolto alla figlia della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il messaggio, diffuso sui social, ha suscitato immediatamente una forte reazione, con critiche trasversali e un acceso confronto sui limiti della libertà di espressione, soprattutto quando si toccano temi sensibili come la tutela dei minori. Il post, giudicato da molti come un gesto irresponsabile e fuori luogo, ha rapidamente travolto la vita del docente, esponendolo a un'enorme pressione mediatica e sociale.

