Minacce alla figlia di Meloni il professore chiede di incontrare la premier e tenta il suicidio

Un episodio inquietante scuote la scena politica italiana: minacce alla figlia della premier Meloni e il tentativo di suicidio di un professore in un contesto di crescente odio ideologico. Meloni parla di un "clima malato", evidenziando come le tensioni politiche stiano oltrepassando i confini del dibattito democratico. Questo non è solo scontro, ma un allerta sociale che ci invita a riflettere sulle conseguenze di un'intolleranza sempre più radicata.

"Questo non è scontro politico. Non è nemmeno rabbia. È qualcosa di più oscuro, che racconta un clima malato, un odio ideologico", aveva commentato a stretto giro Meloni dopo l'accaduto. Il professore aveva giustificato il gesto con un'intervista rilasciata al Roma online all'indomani dello scoppio del caso. Ha inoltre pronunciato le proprie scuse con una lettere indirizzata alla premier per poi tentare il suicidio ingerendo una massiccia dose di farmaci. Non sarebbe in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Minacce alla figlia di Meloni, il professore chiede di incontrare la premier e tenta il suicidio

