Miley Cyrus perché Something Beautiful è il suo miglior album

Miley Cyrus sorprende ancora una volta con "Something Beautiful", il suo album più maturo e audace fino ad oggi. Oltre a hit memorabili, ci regala un viaggio sonoro inaspettato, intrecciando influenze che spaziano dai Fleetwood Mac agli Abba. In un'epoca in cui la musica pop rischia di essere omologata, Miley ci mostra che l’arte può essere autentica e ricca di emozioni. Pronti a scoprire la sua evoluzione?

Oltre le hit c'è vita, e soprattutto c'è musica. Something Beatiful è sicuramente disco di Miley Cyrus meno pop dal punto di vista della scelta stilistica dei suoni e dei brani. E infatti suona come un album vero, maturo, ricco di sfumature diverse con atmosfere che spaziano dai Fleetwood Mac agli Abba, ai Pet Shop Boys, al rock da arena con accenni di psichedelia. Manifesto dell'album è Something Beautiful che alterna sfumature soul jazz a momenti di distorsione e caos. Esattamente agli antipodi la successiva End of the world, il più classico, e sicuramente meno originale, pezzo pop radiofonico e accattivante.

