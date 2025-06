Milano straniero accerchiato da gang di nordafricani per rapina

A Milano, un cittadino straniero è stato accerchiato da una gang di nordafricani in un tentativo di rapina, un episodio che riaccende i riflettori sulla crescente violenza urbana. La polizia ha già arrestato due sospetti, un marocchino e un tunisino, entrambi con un passato criminale. Questo fatto sottolinea non solo l'urgenza di garantire sicurezza nelle nostre città, ma anche la necessità di affrontare le radici sociali di queste problematiche. Cosa ne pensi?

La polizia è riuscita a rintracciare due persone. Si tratta di un marocchino di 25 anni e un tunisino di 23 anni, entrambi con precedenti.

