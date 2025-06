Milano riacciuffa la Virtus Bologna | con l’Armani finisce 66-85

Milano riacciuffa la Virtus Bologna in una semifinale infuocata, chiudendo con un convincente 66-85 alla Segafredo Arena. Con oltre 8.400 spettatori, il match ha evidenziato la crescente passione per il basket italiano, ora al centro dei riflettori sportivi europei. La squadra di Dusko Ivanovic ha dovuto fare i conti con la maggiore fisicità degli avversari, ma il vero intrigante è che questa serie potrebbe riscrivere le gerarchie nel campionato!

Bologna, 2 giugno 2025 - Milano passa alla Segafredo Arena 66-85 e impatta la serie di semifinale sull'1-1. Davanti al bel colpo d'occhio della Segafredo Arena, 8426 i presenti, la formazione di Dusko Ivanovic non riesce a ripetere gara 1 di sabato sera e cede alla maggiore fisicità di Milano, avanti, salvo un parziale di 8-7 ad inizio sfida, per tutto il confronto. L'Armani pareggia quindi i conti e ribalta il fattore campo grazie ad un successo netto con la Virtus arrivata alla fine avendo finito le energie fisiche e mentali e perdendo oltretutto a metà della terza frazione di gioco Will Clyburn infortunatosi dopo un contatto di gioco.