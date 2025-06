Milano rapina a bastonate | arrestato egiziano

Il 28enne ha minacciato e colpito con un bastone un 24enne, italiano di seconda generazione, per rubargli il portafogli con 40 euro. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Milano, rapina a bastonate: arrestato egiziano

Si spaccia per carabiniere e rapina coppia di giovani in hotel: arrestato a Milano Marittima - Un giovane straniero, pregiudicato, è stato arrestato a Milano Marittima per aver rapinato una coppia di giovani in un hotel, spacciandosi per un carabiniere.

