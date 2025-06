Milano è la città italiana che incassa più soldi grazie alle multe | quasi 205 milioni guadagnati nel 2024

Milano, la capitale economica d'Italia, si conferma anche la regina delle multe: quasi 205 milioni di euro incassati nel 2024! Un dato che fa riflettere sul crescente trend della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale nelle città. Mentre Firenze svetta per introito pro capite, Milano dimostra come la disciplina possa tradursi in un gettito significativo. Sarà questo il prezzo della modernità? Continua a leggere per scoprire di più!

Codacons ha analizzato gli incassi provenienti dalla multe nelle 20 principali città italiane. Milano è quella con i guadagni più alti in termini assoluti: nel 2024 ha intascato quasi 205 milioni di euro; se invece si considera l'introito pro capite il primo posto va a Firenze. 🔗 Leggi su Fanpage.it

