Milano accoltellato dall’ex e dal figlio della compagna | 35enne in pericolo di vita

Un drammatico episodio scuote Milano: un 35enne ecuadoriano è in pericolo di vita dopo essere stato accoltellato dall’ex compagno e dal figlio della sua attuale partner. Questo caso riporta alla luce la crescente preoccupazione per la violenza domestica, un fenomeno che continua a colpire molte famiglie. La società deve riflettere su come affrontare queste dinamiche tossiche, perché ogni vita merita rispetto e sicurezza. È tempo di rompere il silenzio!

(Adnkronos) – Un 35enne di origine ecuadoriana lotta tra la vita e la morte all'ospedale Humanitas di Rozzano, alle porte di Milano. Ieri, domenica 1 giugno, l'uomo è stato accoltellato dopo una lite dall'ex e dal figlio della sua attuale compagna, una donna peruviana di 43 anni. È successo in via Curiel, a Corsico, poco .

Milano: 13enne accoltellato con cane, un fermo per tentato omicidio. Ritrovata l'arma del delitto - Un grave episodio di violenza ha scosso Milano, dove un tredicenne è stato accoltellato mentre era con il suo cane.

