Milan Walker simbolo del fallimento | niente riscatto per l’inglese

Kyle Walker, l'inglese che doveva riscrivere la storia rossonera, si rivela un simbolo del fallimento. Arrivato con grandi aspettative, il suo contributo al Milan è stato deludente, lasciando i tifosi con un amaro in bocca. In un calcio sempre più competitivo, le scelte sbagliate possono costare caro. Riuscirà il club a rialzarsi e a trovare il vero valore aggiunto per il futuro? La sfida è aperta!

Kyle Walker, giunto al Milan nel calciomercato invernale, doveva essere un valore aggiunto. Invece tornerà in patria senza troppi rimpianti.

Leggi anche Milan, cambio in difesa: Walker addio e colpo in entrata - Il Milan si prepara a una rivoluzione estiva, con l'uscita di scena di Kyle Walker tra i protagonisti.

