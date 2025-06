Milan Udogie contro Theo Hernandez | i dati evidenziano una differenza chiara

Milan, il duello tra Udogie e Theo Hernandez si fa incandescente! I dati mettono in luce un divario interessante tra i due terzini: Udogie, talentuoso e in crescita, potrebbe essere il futuro del club, mentre Hernandez, con esperienza e carisma, è pronto a nuove sfide. In un calcio in continua evoluzione, quale sarà la scelta del Diavolo? Scopriremo presto se il rinnovamento avrà la meglio sull'esperienza.

Milan, Udogie contro Theo Hernandez: abbiamo analizzato i numeri stagionali dei due terzini. Il primo potrebbe arrivare al Milan, l'altro potrebbe partire. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Udogie contro Theo Hernandez: i dati evidenziano una differenza chiara

Leggi anche Calciomercato Milan, piacciono Cambiaso e Udogie - Il Milan si prepara a un possibile ribaltone in difesa: con Theo Hernandez in uscita, i rossoneri puntano su Cambiaso e Udogie.

Su questo argomento da altre fonti

Theo Hernandez e il Milan ai saluti: il rinnovo che non c’è, l’Arabia e il futuro. Udogie il sostituto?; Calciomercato Milan, Udogie il post Theo? L’agente: “Sfido chiunque a …”; Il Milan volta pagina: Theo ai saluti, Udogie il preferito per sostituirlo; Allegri ha fretta e il Milan pure: con Theo sarà addio, piace Udogie. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Milan, non solo Udogie: maxi affare con il Tottenham

Riporta spaziomilan.it: Il Milan lavora alla costruzione della squadra per la prossima stagione: oltre a Udogie, occhio a un altro profilo dal Tottenham ...

Milan, Theo verso l’addio: ecco i nomi per il suo sostituto

Secondo msn.com: L'addio del francese ormai sembra certo dopo l'incontro tra il suo agente Quillon e il club: il Milan sta studiando i nomi per il sostituto ...

Allegri ha fretta e il Milan pure: con Theo sarà addio, piace Udogie

msn.com scrive: Il tecnico anticipa la ripresa al 4 luglio e anche Tare accelera sul mercato: il francese ha rifiutato il rinnovo al ribasso e partira, nel mirino anche Gila ...