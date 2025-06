Milan torna lo scontro Allegri-Conte! Incroci e il curioso parallelo col passato

Il Milan si prepara a vivere un altro capitolo epico dello scontro tra Allegri e Conte! Questa sfida non è solo un match, ma un richiamo potente ai grandi duelli del passato, dove la passione si mescola alla tattica. Con entrambe le squadre in cerca di riscatto, l’intensità sarà alle stelle. Chi avrà la meglio? Non perderti questo incontro che promette emozioni forti e un tuffo nella storia del calcio italiano!

Milan, torna l'Allegri contro Conte in Serie A! Sarà una bella sfida nel campionato italiano con un curioso parallelo con il passato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, torna lo scontro Allegri-Conte! Incroci e il curioso parallelo col passato

Leggi anche Boban: “Maldini soffre per il Milan. Se torna? Sarebbe pronto a ridarsi, ma …” - Zvonimir Boban, leggendario ex giocatore e dirigente del Milan, ha recentemente espresso il suo affetto per il club e per l'amico Paolo Maldini.

Se ne parla anche su altri siti

Allegri torna al Milan, scontro sui social tra Leao e Cassano; Allegri verso il ritorno al Milan? Dallo Scudetto al primo colpo all'addio nella nebbia col Sassuolo; Berlusconi, lo scudetto, l'esonero per Berardi: il primo Allegri rossonero; Allegri torna in serie A: Milan, Napoli, Roma (e Inter) fanno la corte a Max. Una di loro in forte vantaggio - Rumor. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Allegri torna al Milan, scontro sui social tra Leao e Cassano

Secondo corriere.it: Il portoghese risponde con quattro faccine che ridono al barese che su Max aveva detto: «Negli ultimi anni ha fatto peggio della grandine». Sicuramente non finirà ...

Allegri torna al Milan, i retroscena: Tare decisivo, l'ha convinto in 48 ore

Da msn.com: Dopo undici anni il tecnico livornese di nuovo a Milanello: dovrà ricostruire i rossoneri, sarà al centro del progetto ed avrà pieni poteri ...

Allegri torna al Milan, scontro sui social tra Leao e Cassano

Come scrive informazione.it: Antonio Cassano non si arrende e si scaglia contro la decisione del Napoli di poter sostituire Antonio Conte con Massimiliano Allegri (nel… Leggi ...