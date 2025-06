Milan senti Rabiot | Allegri un padre per me se mi chiama sono sempre pronto

Adrien Rabiot apre a un possibile ritorno in Serie A, svelando un legame speciale con Massimiliano Allegri: "È come un padre per me". Le sue parole accendono i riflettori su un mercato estivo già in fermento. Il Milan potrebbe quindi trovarsi di fronte a un'opportunità imperdibile. E chissà, il francese potrebbe diventare la chiave per riportare i rossoneri ai vertici del calcio italiano! Restate sintonizzati!

Le parole di Rabiot a la Gazzetta dello Sport: il francese ha parlato di Massimiliano Allegri, suo ex tecnico alla Juve, possibile ritorno in Serie A? Adrien Rabiot si candida per il Milan? Il centrocampista francese, in una intervista a la Gazzetta dello Sport ha parlato del suo rapporto con Massimiliano Allegri nei suoi anni . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Milan, senti Rabiot: «Allegri un padre per me, se mi chiama sono sempre pronto»

Leggi anche Milan, senti Kjaer: “I tifosi hanno ragione. Voglio bene ai dirigenti e so …” - Simon Kjaer, ex difensore del Milan, ha recentemente condiviso le sue riflessioni in un'intervista profonda e sincera.

Se ne parla anche su altri siti

Milan, senti Rabiot: Allegri mio papà, lo sento spesso; Milan, senti Rabiot: “Allegri? ‘Mio papà’! Se mi chiama …”. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Milan, senti Rabiot: "Allegri mio papà, lo sento spesso"

Scrive msn.com: Il centrocampista francese a La Gazzetta dello Sport: "A Marsiglia sto bene e gioco la Champions, ma con lui parlo volentieri" ...

Milan, Leao e il futuro con Allegri: cosa succederà ora

Riporta msn.com: Il Milan è già cambiato tanto rispetto a quello della stagione appena conclusa. Almeno per ciò che riguarda le posizioni di vertice: sono arrivati Igli Tare nelle vesti di direttore sportivo e Massimi ...

Allegri Milan, sentite Pellegatti: «Ci sono due correnti di pensiero»

Si legge su milannews24.com: Allegri Milan, Carlo Pellegatti ai microfoni di Tutti Convocati su Radio 24 ha parlato così del futuro del tecnico toscano Carlo Pellegatti, noto giornalista tifoso del Milan, ai microfoni di Tutti Co ...