Milan senti Rabiot | Allegri? ‘Mio papà’! Se mi chiama …

Uno stralcio dell'intervista di Adrien Rabiot, centrocampista dell'Olympique Marsiglia, a 'La Gazzetta dello Sport': parla anche di Milan!. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, senti Rabiot: “Allegri? ‘Mio papà’! Se mi chiama …”

Leggi anche Milan, senti Kjaer: “I tifosi hanno ragione. Voglio bene ai dirigenti e so …” - Simon Kjaer, ex difensore del Milan, ha recentemente condiviso le sue riflessioni in un'intervista profonda e sincera.

