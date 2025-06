Milan senti Morata | "Farò di tutto per tornare al Getafe Galatasaray? Altri sei mesi poi non so cosa succederà"

Alvaro Morata fa chiarezza sul suo futuro nel calciomercato, rivelando il desiderio di tornare al Getafe. Con la stagione che entra nel vivo, molti giocatori stanno navigando tra contratti e ambizioni personali. La voglia di tornare a casa è un trend ricorrente tra i campioni, che cercano di ritrovare il loro posto nel cuore dei tifosi. Chissà se questa scelta potrebbe ispirare altri a seguire le proprie radici!

Alvaro Morata scopre le carte per il proprio futuro: `Farò tutto il possibile per tornare al Getafe. Galatasaray? Ho ancora sei mesi lì, ma non. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

