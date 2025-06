Milan Schira | Leao considerato incedibile Se il Bayern Monaco offrisse …

Nicolò Schira rivela che Rafael Leao è considerato incedibile dal Milan, ma attenzione: se il Bayern Monaco dovesse presentare un'offerta choc, tutto potrebbe cambiare. Questo scenario si inserisce in un trend di mercato dove le big europee non lesinano spese pur di aggiudicarsi talenti. La situazione di Leao, protagonista inrotta verso il rinnovo, potrebbe trasformarsi in un vero e proprio assalto! Rimanete sintonizzati, il calciomercato è solo all'inizio!

