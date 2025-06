Milan Reijnders stregato da Guardiola | Rabiot da Allegri? L’incrocio

Il futuro di Tijjani Reijnders sembra intrecciarsi con le ambizioni del Manchester City e il genio di Guardiola. Ma non è solo il talento olandese a muoversi; Massimiliano Allegri punta su Adrien Rabiot per riempire il vuoto lasciato. In un calcio sempre più dinamico, le strategie delle grandi squadre si intrecciano, rendendo ogni trattativa un tassello di un mosaico in continua evoluzione. Chi avrà la meglio in questa sfida?

Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, verso il Manchester City: Massimiliano Allegri vorrebbe il 'suo' Adrien Rabiot per sostituirlo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Reijnders stregato da Guardiola: Rabiot da Allegri? L’incrocio

