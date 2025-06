Milan-Maignan rinnovo possibile | i due fattori potenzialmente decisivi

Il rinnovo di Mike Maignan con il Milan è finalmente in movimento! Dopo mesi di attesa, due fattori chiave potrebbero sbloccare la situazione: la crescente fiducia del club nel portiere e l'interesse di altre squadre. In un calcio sempre più competitivo, mantenere i talenti in casa diventa cruciale per il futuro rossonero. Scopri quali motivazioni spingono Maignan a restare e come potrebbe influenzare la stagione!

Dopo uno stallo di cinque mesi, sembra pronta a ripartire la trattativa tra Milan e Mike Maignan per il rinnovo del suo contratto. Le ultime. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Maignan, rinnovo possibile: i due fattori potenzialmente decisivi

Leggi anche Caos Maignan, addio ora inevitabile: il Milan ha già individuato due alternative - Il Milan si trova a dover affrontare una situazione critica con il portiere Mike Maignan, il cui addio sembra ormai inevitabile.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Milan: rinnovo congelato per Maignan, si va verso l'addio; Maignan, rinnovo o cessione? La chiara volontà del Milan; Milan, in stand-by il rinnovo Maignan: il portiere verso l'addio; Milan, Allegri chiede il rinnovo di Maignan: riparte la trattativa. 🔗Cosa riportano altre fonti

Milan-Maignan, dietrofront sul rinnovo: ora c’è una possibilità

Riporta spaziomilan.it: Maignan è uno dei nomi più discussi in casa rossonera, con il rinnovo che è in fase di stallo: ora può esserci una svolta importante.

Milan, svolta sul futuro di Maignan: cosa cambia con Allegri

Secondo ilcorrieredelpallone.it: Mike Miagnan e il Milan tornano a trattare per il rinnovo: Massimiliano Allegri può essere la chiave per la permanenza.

Rinnovo Maignan, il Milan accelera! Summit con Allegri e Tare, c’è l’offerta al portiere

milannews24.com scrive: Rinnovo Maignan, Allegri e Tare vogliono blindare il portiere: fissato summit tra le parti, questa l’offerta sul piatto. Tutti i dettagli Come riportato dal Corriere dello Sport, uno dei primissimi ob ...