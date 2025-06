Milan Leao | Dembélé dev’essere un esempio E quel discorso di Luis Enrique …

Milan, occhi puntati su Leao: il talento portoghese deve guardare a Dembélé come fonte d'ispirazione. La finale di Champions League del francese ha segnato un’epoca, e le parole di Luis Enrique risuonano forti: ogni grande giocatore deve sapersi reinventare. In un calcio sempre più competitivo, Leao ha l'opportunità di brillare e lasciare il segno. Riuscirà a trasformare questi insegnamenti in azioni decisive sul campo?

Milan, Leao deve prendere esempio da Dembélé: la finale di Champions League del francese resta negli occhi. E il discorso di Luis Enrique. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Leao: Dembélé dev’essere un esempio. E quel discorso di Luis Enrique …

Leggi anche Milan-Bologna, le pagelle di CM: Ndoye sensazionale. Theo Hernandez e Leao tradiscono, fioccano i 5 nei rossoneri - Milan-Bologna si chiude con una sconfitta inaspettata per i rossoneri, nonostante le buone prestazioni di alcuni giocatori.