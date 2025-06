Milan intesa con l' Al Hilal da 30 milioni | per Hernandez un contratto faraonico

Il Milan è pronto a salutare Theo Hernandez con un'offerta da 30 milioni dall'Al Hilal, segnando un altro passo verso l'espansione del calcio europeo in Oriente. Con questo contratto faraonico, il francese non solo guadagnerà cifre stratosferiche, ma entrerà a far parte di un trend che sta rivoluzionando il mercato calcistico globale. Un cambiamento epocale che promette di trasformare le sorti dei club e dei giocatori!

Accordo in dirittura d'arrivo tra le società: a tentennare fino ad oggi era stato il francese, che oggi sembrerebbe essersi convinto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milan, intesa con l'Al Hilal da 30 milioni: per Hernandez un contratto faraonico

