Milan i costi dell' operazione Rabiot E per Reijnders si aspetta un rilancio City

L'ex Juve ha un accordo per liberarsi dal contratto con il Marsiglia. In mediana piace anche Onyedika del Bruges.

Rafael Leão, ora il Milan trema davvero: una big europea lo vuole a tutti i costi - Rafael Leão, astro nascente del Milan, è ora al centro delle attenzioni di una grande europea, facendo tremare i rossoneri.

Milan, è fatta per Calabria al Bologna: i costi dell'operazione

A pochi giorni dalla fine del mercato il Milan spinge sull'acceleratore per rinforzare la squadra: da una parte lo switch in attacco con l'uscita di Morata e l'entrata di Gimenez, dall'altra l ...

Milan e Inter compreranno San Siro: i dettagli dell’operazione

L'operazione prevede un investimento complessivo di circa 197 milioni di euro, ma grazie alla legge gli stadi le due società potranno beneficiare di uno sconto significativo legato ai costi di ...

Il Milan è stato chiaro, no secco: l’affare è saltato

Primo affare saltato in casa Milan con i rossoneri che hanno rinunciato all'acquisto di un giocatore che era in prestito ...