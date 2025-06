Milan difesa tutta nuova | 4 italiani per accontentare Allegri

Il Milan si prepara a una rivoluzione difensiva che parla italiano! Con 4 nuovi volti nostrani, Allegri punta a costruire una retroguardia solida e competitiva. In un calcio sempre più internazionale, il ritorno alle radici potrebbe essere la chiave per il successo. Riuscirà questa nuova linea difensiva a riportare il Diavolo tra i top club? La sfida è lanciata, e i tifosi sono in fibrillazione!

Un Milan che cambia pelle, un Allegri che sogna una difesa granitica. Volti conosciuti del nostro campionato pronti a vestirsi di rossonero. La rivoluzione parte dal cuore della retroguardia (AnsaFoto) – serieanews.com Il reparto sul quale bisognerà mettere più urgentemente mano per Massimiliano Allegri è sicuramente la difesa. La retroguardia del Milan vive un momento di profonda rivoluzione, perché quest’anno è stato il reparto più bersagliato e, soprattutto, quello che ha mostrato le crepe più evidenti. Calciatori a fine ciclo, altri che si sono rivelati fondamentalmente inadeguati, e un senso generale di fragilità che Allegri non si porterà dietro nella nuova stagione. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Milan, difesa tutta nuova: 4 “italiani” per accontentare Allegri

