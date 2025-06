Milan Colombo torna alla base ma riparte subito | ecco chi lo vuole

Lorenzo Colombo torna al Milan, ma la sua avventura è solo all'inizio! L'Empoli ha scelto di non riscattarlo, ma diversi club si stanno già facendo avanti per garantirsi il talento di questo giovane attaccante. In un calcio italiano sempre più attento ai giovani promesse, Colombo potrebbe essere la prossima stella a brillare. Non perdere di vista queste trattative: il futuro del nostro calcio è nei piedi di questi nuovi talenti!

L'Empoli ha deciso di non riscattare un ex rossonero, trattasi di Lorenzo Colombo. Per l'attaccante classe 2002 però c'è già un club dietro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Colombo torna alla base ma riparte subito: ecco chi lo vuole

Leggi anche Calciomercato, Colombo tra Empoli e Milan: Schira fa il punto sul bomber - Quale sarà il futuro di Lorenzo Colombo? Dopo il meeting tra Empoli e Milan, Nicolò Schira fa il punto sul bomber, ipotizzando una possibile permanenza in Toscana o un ritorno ai rossoneri.

Ne parlano su altre fonti

Milan, il punto sui prestiti: Kalulu verrà riscattato dalla Juventus, tornano tutti gli altri. Colombo: c'è il Bologna; C’è chi potrebbe tornare a casa: il Milan riflette sul destino di due giocatori. 🔗Se ne parla anche su altri siti

TMW - Colombo torna al Milan, ci pensa il Sassuolo

Si legge su napolimagazine.com: La stagione dell'Empoli si è conclusa con l'amarezza della retrocessione in Serie B, al quarto campionato di fila dei toscani in massima divisione. Un risultato che influenza anche molte scelte di mer ...

Milan-Inter, arbitra Colombo: tifosi imbufaliti, il precedente è clamoroso

Secondo milanlive.it: Colombo, il precedente col Milan e Maldini Andrea Colombo è definito, anche in base ai premi ricevuti ... Un episodio che torna in auge, ovviamente, adesso, dato che il fischietto di Como ...

Torna al Milan, il bomber vestirà di nuovo rossonero

Riporta milanlive.it: Numeri non certo esaltanti per Lorenzo Colombo, che rischia seriamente di dover fare nuovamente le valigie e di tornare alla base ... così Colombo torna al Milan Rischio Serie B, così Colombo ...