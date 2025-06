Milan Chukwueze | Stagione negativa una delle peggiori della mia carriera

Samuel Chukwueze non ha nascosto le sue difficoltà: "È stata una delle peggiori stagioni della mia carriera". Le sue parole, rilasciate nel podcast di Victor Modo, rispecchiano un periodo complesso per il Milan, in cerca di riscatto. In un calcio dove l’aspettativa è alta, la pressione cresce, ma ogni sfida può trasformarsi in un'opportunità. Come reagirà il club a queste critiche? La risposta potrebbe segnare il futuro dei rossoneri.

Samuel Chukwueze, giocatore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla stagione del Milan nel podcast di Victor Modo su YouTube.

Milan, si ferma Chukwueze: problemi anche per Bondo. Le ultime in vista della Roma - Il Milan affronta nuove sfide in vista della partita contro la Roma, con Chukwueze fermo ai box e problemi anche per Bondo.

