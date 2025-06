Milan attesa per Reijnders | Ricci non è il sostituto | CM IT

In casa Milan, l'attenzione è tutta per Tijjani Reijnders: il Manchester City prepara una nuova offensiva. Con una richiesta che supera i 70 milioni, il club rossonero è chiamato a decidere il futuro del suo giovane talento. Ma attenzione: Ricci non è il sostituto ideale! Nel contesto di un mercato sempre più frenetico, scopriremo presto come Allegri plasmerà il centrocampo milanista. Rimanete sintonizzati!

Il punto della situazione in casa rossonera. Ecco cosa succederà questa estate a centrocampo, con l’arrivo di Massimiliano Allegri I prossimi giorni dovrebbero essere quelli del rilancio del Manchester City per Tijjani Reijnders. Gli inglesi devono superare i 70 milioni di euro per far vacillare il Milan. La prima proposta, inferiore ai 60 milioni, non ha, infatti, certo convinto il club rossonero, che non ha alcuna intenzione di svendere il proprio giocatore migliore. Milan, attesa per Reijnders: Ricci non è il sostituto (LaPresse) – Calciomercato.it Già da domani inizieremo a capire se i Citizens hanno intenzione di far sul serio per mettere a disposizione di Pep Guardiola l’olandese prima dell’inizio del Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan, attesa per Reijnders: Ricci non è il sostituto | CM.IT

Leggi anche Milan, la Coppa Italia spacca il tifo: attesa per le parole di Conceiçao - La finale di Coppa Italia si avvicina e il clima è fervente: Milan e Bologna si preparano a sfidarsi, con i tifosi divisi tra passione e speranza.

Approfondimenti da altre fonti

Milan vicinissimo a Ricci: il Torino chiede almeno 30 milioni; Manchester City su Reijnders, fronte caldo. E il Milan prova l'accelerata per Ricci; Mercato Milan, in chiusura Ricci: vicino l'accordo anche con il Torino; Milan vicinissimo a Ricci: il Torino chiede almeno 30 milioni. 🔗Ne parlano su altre fonti

Milan, attesa per Reijnders: Ricci non è il sostituto

Si legge su calciomercato.it: Il punto della situazione in casa rossonera. Ecco cosa succederà questa estate a centrocampo, con l'arrivo di Massimiliano Allegri ...

Il Milan non molla Ricci: i rossoneri studiano lo scambio col Torino

Secondo msn.com: Rispetto a un anno fa sono cambiati allenatore e dirigente, ma Samuele Ricci è rimasto uno dei profili che piacciono di più al Milan. I rossoneri l`hanno tenuto.

Allegri chiama Nicolussi al Milan! Reijnders out, Ricci a priori e Leoni...

Si legge su tuttosport.com: Le richieste di Max per la sua nuova avventura rossonera: dalle cessioni ai possibili colpi a centrocampo e non solo ...