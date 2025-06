Milan anche Leao è sul mercato? L'idea del Bayern e i clamorosi rumors sul Napoli

Il mercato è in pieno fermento e il Milan si trova al centro di una tempesta di rumor. Dopo l'interesse del Bayern Monaco, anche il Napoli sembra pronto a muoversi per Leao. Ma cosa significa tutto questo per il futuro rossonero? Con Allegri alla guida, la squadra è pronta a rinnovarsi. In un calcio che cambia rapidamente, ogni mossa potrebbe essere decisiva per scrivere la prossima pagina della storia milanista. Rimanete sintonizzati!

Massimiliano Allegri lo ha messo da subito in chiaro. Nel Milan che ritrova a distanza di 11 anni dall`esonero del gennaio 2014, un posto da. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Il Barcellona valuta uno scambio con il Milan per Rafael Leao

Come scrive msn.com: Il futuro di Rafael Leao in bilico tra desiderio di permanenza al Milan e insistenti voci di mercato che lo vedrebbero coinvolto in uno scambio di alto profilo. In casa Milan, il calciomercato è sempr ...

Il Bayern Monaco ha messo Leao in cima alla lista degli obiettivi di mercato

Riporta msn.com: Il club campione di Germania è molto interessato al numero dieci rossonero per la prossima stagione: la posizione del Milan è chiara. Rafael Leao, anche in questa stagione, è stato al centro del proge ...

Leao shock: addio Milan ma resta in Serie A

Da calciomercato.it: Rafa Leao riflette sul suo futuro anche con l'arrivo di Allegri al Milan: il colloquio del suo entourage col ds ha del clamoroso ...