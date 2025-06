Milan anche il Bayern Monaco pensa a Leao La posizione di Allegri e i clamorosi rumors sul Napoli

Il futuro di Rafael Leão è sempre più incerto: il Bayern Monaco si fa avanti, mentre Massimiliano Allegri cerca di consolidare la sua posizione al Milan. In un mercato sempre più frenetico, queste manovre potrebbero cambiare le sorti di numerosi club, tra cui il Napoli, che guarda con interesse a talenti emergenti. Riuscirà il Diavolo a trattenere il suo gioiello? La sfida è aperta e le sorprese sono dietro l'angolo!

Massimiliano Allegri lo ha messo da subito in chiaro. Nel Milan che ritrova a distanza di 11 anni dall`esonero del gennaio 2014, un posto da. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Leggi anche Milan, il Bayern punta Leao - Il Milan potrebbe perdere Rafael Leao, indicato come possibile prima cessione estiva. Secondo Sky Sport Germania, il Bayern Monaco punta a rinforzare l'attacco correggendo l'assenza di un elemento come Leao, dopo aver mostrato interesse anche per Wirtz.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Milan, l'Arsenal pensa a Leao: avviati i contatti col portoghese; Sky Sport Germania - Leao al Bayern Monaco? Prima scelta dei bavaresi se salta Wirtz; Attento Milan, il Bayern Monaco ha messo nel mirino Leao. Mendes sta parlando con Eberl; Milan, idea Rabiot se parte Reijnders. Bayern su Leao: no di Allegri. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Milan, anche il Bayern Monaco pensa a Leao. La posizione di Allegri e i clamorosi rumors sul Napoli

calciomercato.com scrive: Massimiliano Allegri lo ha messo da subito in chiaro. Nel Milan che ritrova a distanza di 11 anni dall`esonero del gennaio 2014, un posto da indiscusso titolare.

Milan, il Bayern Monaco punta Leao: la volontà di Allegri…

Lo riporta msn.com: Il club tedesco ha puntato il numero 10 del Milan come possibile rinforzo nel prossimo calciomercato: ecco la posizione del tecnico rossonero ...

Milan: il Bayern pensa a Kalulu

Come scrive calciomercato.com: Fra questi c'è anche il Bayern Monaco che per sostituire Benjamin Pavard ... bavarese sta valutando è quella di Pierre Kalulu del Milan.