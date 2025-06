Milan-Al Hilal intesa per Theo Hernandez Cambiaso prima idea per sostituirlo

Il Milan è in fermento: con Theo Hernandez pronto a partire per l'Al Hilal, si apre un nuovo capitolo nella corsia sinistra. Cambiaso emergerebbe come il principale candidato per sostituirlo. In un periodo in cui i club europei stanno rivalutando le proprie rose e le strategie, questa mossa potrebbe segnare un cambio di passo decisivo per il Diavolo. Riuscirà il Milan a mantenere alta la competitività?

Grandi manovre al Milan, si lavora per la svolta a sinistra e la trattativa per la cessione di Theo Hernandez in Arabia Saudita nel vivo. E c`è. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Leggi anche Milan, Tare e Allegri programmano il summit con Theo Hernandez: Al-Hilal pronto a ricoprirlo d'oro - Milano si prepara a una svolta clamorosa! Massimiliano Allegri ha ufficializzato il suo ritorno sulla panchina rossonera, mentre il summit con Theo Hernandez si fa infuocato, con l'Al Hilal pronto a fare sul serio.

Su questo argomento da altre fonti

Theo Hernandez verso l’addio al Milan: Al Hilal pronto a offrire 18 milioni a stagione; Vertice Allegri-Tare sul futuro del Milan: Leao intoccabile, per Theo offerta dell'Al Hilal; MN - L'Al-Hilal spinge forte per Theo: offerta monstre al giocatore, un po' bassa per il Milan. Cosa...; Theo Hernandez verso l'addio al Milan: dove può andare. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Milan-Al Hilal, intesa per Theo Hernandez. Cambiaso prima idea per sostituirlo

calciomercato.com scrive: Grandi manovre al Milan, si lavora per la svolta a sinistra e la trattativa per la cessione di Theo Hernandez in Arabia Saudita nel vivo. E c`è già un nome per sostituirlo:.

Ultim’ora Milan, Theo ad un passo dall’addio: il sostituto arriva dalla Juve

Lo riporta spaziomilan.it: Il Milan si prepara a salutare uno dei suoi protagonisti degli ultimi anni. Come riportato da Gianluca Di Marzio, è stato raggiunto un accordo tra il club rossonero e l’Al Hilal per la cessione di ...

Theo Hernandez ad un passo dall’addio al Milan: offerta monstre dell’Al Hilal che aspetta Simone Inzaghi

Scrive fanpage.it: Per Osimhen, l'Al Hilal avrebbe già trovato un'intesa di massima con il giocatore ... in vista della competizione mondiale. Nel frattempo il Milan, consapevole della possibile partenza di Theo, si ...