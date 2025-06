Milan ag Allegri | "Non mi preoccupa il rapporto con Ibrahimovic Non mi risulta che sia un dirigente va cambiato l'approccio con calciatori e ambiente"

Massimiliano Allegri, nuovo timoniere del Milan, rompe il silenzio sul suo rapporto con Ibrahimovic, affermando che non è un dirigente e che l'approccio con i calciatori deve evolversi. In un calcio in continua trasformazione, dove le dinamiche fra allenatori e giocatori sono fondamentali per il successo, questa dichiarazione apre a nuove possibilità per un Milan ambizioso. Come si adatterà la squadra a questo cambiamento? La curiosità cresce!

Giovanni Branchini, agente che da anni rappresenta il neo-allenatore del Milan Massimiliano Allegri, è intervenuto alla trasmissione `Radio Anch`io. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Leggi anche Agresti: “Milan? Con Allegri c’è ottimismo per il futuro. La squadra…” - Il Milan guarda al futuro con rinnovato ottimismo grazie a Massimiliano Allegri. Secondo Stefano Agresti su La Gazzetta dello Sport, l'arrivo del tecnico potrebbe segnare una nuova era per i rossoneri, in un contesto di crescente competizione nel calcio italiano.

