Migranti e proteste la questura | Permessi raccolte seimila pratiche In un anno tempi quasi dimezzati

La gestione delle pratiche per i permessi di soggiorno sta vivendo una vera e propria rivoluzione. In un anno, la questura ha registrato un sorprendente abbattimento dei tempi di attesa, con seimila pratiche evase più rapidamente che mai. Questo riflette un trend positivo verso l'inclusione e l'efficienza, in un contesto dove le sfide migratorie sono sempre più complesse. Un passo avanti per garantire diritti e dignità a chi cerca una nuova vita.

Ufficio immigrazione potenziato, tempi medi per le pratiche quasi dimezzati e boom di appuntamenti per il ritiro dei permessi di soggiorno. Sono alcune delle 'armi' che, negli ultimi dodici mesi, la questura ha messo in campo per rendere sempre più rapide e snelle le procedure per l'ottenimento di documenti da parte dei migranti. A poche ore dalla manifestazione davanti alla questura da parte di un centinaio di stranieri e non che protestavano contro le lungaggini burocratiche, i numeri dell'ufficio immigrazione vengono in aiuto per chiarire alcuni aspetti della delicata questione. Il primo punto fermo riguarda il numero di permessi e carte di soggiorno i cui atti risultano acquisiti nei primi sei mesi del 2025: parliamo di 6.

I dati dell'Ufficio immigrazione all'indomani della protesta sulle lungaggini per il rilascio dei documenti "Sportelli potenziati, in una settimana consegnate 1.500 'carte'. I ritardi? Fascicoli caren ...

