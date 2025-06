Mid cap le azioni italiane offrono un valore interessante

Investire nelle mid cap italiane è un'opportunità imperdibile! Queste aziende, spesso trascurate, rappresentano la spina dorsale dell'economia italiana e offrono un potenziale di crescita invidiabile. In un contesto di mercati volatili, dove i giganti sembrano dominare, le Pmi possono rivelarsi un rifugio sicuro e redditizio. Prepara il tuo portafoglio e scopri come cavalcare le onde dell’innovazione e delle opportunità. Non perdere questo treno!

INVESTIRE nell’economia italiana e quindi nella sua spina dorsale rappresentata dalle Pmi. Lo si può fare guardando alle imprese medie quotate in Borsa e quindi al segmento italiano delle mid-small cap. Ma in un periodo di mercati molto volatili, tra guerra commerciale dei dazi, come deve muoversi un investitore sul fronte delle Pmi quotate? Secondo il report mensile realizzato per maggio da Andrea Randone, Head of Mid Small Cap Research di Intermonte, la ripresa azionaria dopo la caduta di inizio aprile per l’annuncio dei maxi dazi americani, sembra arrivata a un equilibrio dei prezzi delle azioni e quindi per nuovi progressi serviranno ulteriori eventi economico-finanziari positivi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Mid cap, le azioni italiane offrono un valore interessante"

