Microcar nei parcheggi moto | benvenuti nel Far West del Codice della strada

Le microcar invadono i parcheggi per moto nel centro di Arezzo, trasformando la situazione in un vero e proprio far west del codice della strada. I motociclisti si trovano a fronteggiare una commedia dell'assurdo, dove le regole si fanno flessibili e il rispetto delle normative sembra un miraggio. Questo fenomeno non è isolato: in molte città italiane la lotta per spazi adeguati diventa sempre più accesa. Chi avrà la meglio?

Cari lettori (e motociclisti frustrati), la lamentela della settimana ci porta nel cuore del centro storico di Arezzo, dove le regole si piegano, la legge si dimentica e i parcheggi per moto. diventano il saloon delle microcar. Via Guido Monaco, Teatro Petrarca, scenario perfetto per una commedia dell’assurdo: lì dove le due ruote dovrebbero sostare in pace, spuntano ogni giorno piccole quattro ruote, le microcar, che si infilano come infiltrati a una festa privata. Risultato? Scooteristi costretti a girare in tondo come le frecce di un navigatore impazzito, e turisti motociclisti che guardano i cartelli con la stessa confusione di chi legge le istruzioni del modem in sanscrito. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Microcar nei parcheggi moto: benvenuti nel Far West del Codice della strada

Leggi anche Microcar nei parcheggi moto: il Far West a quattro ruote in via Guido Monaco - Scopri il fenomeno delle microcar nei parcheggi moto di via Guido Monaco ad Arezzo, dove le microcar invadono regolarmente gli spazi riservati ai motocicli, creando problemi di convivenza e scontentando cittadini e motociclisti.

Approfondimenti da altre fonti

Microcar Swapa: il parcheggio "summon" col bottone è un'idea originale

Si legge su automoto.it: La Swapa ZIP è una citycar elettrica leggera che stupisce per soluzioni smart e pratiche, come la funzione di avanzamento/retromarcia esterna per i parcheggi stretti.

Il caso microcar: «Sostano nei parcheggi dei motorini»

Secondo lanazione.it: Arezzo, 30 maggio 2025 – In centro ad Arezzo ci sono molte microcar parcheggiate. Si tratta di mezzi ad alimentazione esclusivamente elettrica che si stanno fortemente diffondendo. I possessori però ...

Microcar nei parcheggi delle moto: la Cassazione dice no

Riporta inmoto.it: Le microcar ... moto o uno scooter, ed è la segnaletica orizzontale a renderlo evidente. La società deve così pagare le spese del giudizio d’appello, che ammontano a 370 euro. Ma soprattutto, adesso, ...