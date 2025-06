Michelle Hunziker un’assenza che fa rumore alla comunione della figlia Celeste

Michelle Hunziker ha vissuto un weekend di celebrazioni, ma un'assenza ha fatto molto rumore: l'ex marito Tommaso Trussardi non era presente alla Prima Comunione della figlia Celeste. Un momento che mette in luce le dinamiche familiari contemporanee e come eventi importanti possano essere influenzati da relazioni passate. In un’epoca in cui la famiglia è sempre più "allargata", quanto pesa l'assenza di un genitore in occasioni così significative?

Weekend speciale per Michelle Hunziker: tra Goovi e sacramenti. È stato un fine settimana all’insegna della celebrazione e della famiglia per Michelle Hunziker, che sabato ha presenziato all’evento Goovi Summer Wave all’Arco della Pace di Milano, e domenica 1° giugno ha partecipato alla Prima Comunione della figlia Celeste, avuta dall’ex marito Tomaso Trussardi. Una cerimonia raccolta, sentita e curata in ogni dettaglio, che si è svolta nella suggestiva Chiesa di San Vincenzo in Prato, nei pressi di Porta Ticinese, celebrata da Don Vittorio, parroco vicino alla famiglia. Eleganza sobria: i look della festa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Michelle Hunziker, un’assenza che fa rumore alla comunione della figlia Celeste

Leggi anche Michelle Hunziker sostituita a Striscia la Notizia, chi prende il suo posto e perché - Michelle Hunziker, storica conduttrice di "Striscia la Notizia", è stata sostituita: chi le prenderà il posto e quali sono le motivazioni dietro questa scelta? Intanto, è iniziata l’edizione 2025 dell'Eurovision Song Contest, dove l'amata presentatrice è attesa sul palco, insieme a Lucio Corsi, secondo classificato a Sanremo, per un evento indimenticabile.

