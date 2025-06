Michelle Hunziker in festa per la comunione della figlia Celeste – Foto

Michelle Hunziker celebra un momento speciale: la prima comunione della figlia Celeste! Un evento che non è solo un rito di passaggio, ma anche un’occasione per riflettere sui legami familiari in un’epoca in cui i valori tradizionali stanno cambiando. La gioia di una madre e l’amore della famiglia si fondono in immagini indimenticabili, dimostrando che, nonostante tutto, le radici restano fondamentali. Scopri le foto che raccontano questa giornata magica!

Michelle Hunziker in festa per la prima comunione della figlia Celeste nata nel 2015 dal suo secondo matrimonio con Tomaso . su Perizona.it. 🔗 Leggi su Perizona.it © Perizona.it - Michelle Hunziker in festa per la comunione della figlia Celeste – Foto

Leggi anche Michelle Hunziker sostituita a Striscia la Notizia, chi prende il suo posto e perché - Michelle Hunziker, storica conduttrice di "Striscia la Notizia", è stata sostituita: chi le prenderà il posto e quali sono le motivazioni dietro questa scelta? Intanto, è iniziata l’edizione 2025 dell'Eurovision Song Contest, dove l'amata presentatrice è attesa sul palco, insieme a Lucio Corsi, secondo classificato a Sanremo, per un evento indimenticabile.

Se ne parla anche su altri siti

Michelle Hunziker resta a Milano, c'è la Santa Comunione di Celeste; Estate in arrivo, i vip tra mare e moda: da Chiara Ferragni a Belen Rodriguez e Bianca Balti; Belen Rodriguez, in barca a Capri; Paola Turani sul lago di Garda. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Michelle Hunziker, alla comunione di Celeste manca papà Tomaso Trussardi. Da Aurora Ramazzotti a Cesare: i look degli invitati

msn.com scrive: Una domenica speciale a casa di Michelle Hunziker quella appena trascorsa, 1 giugno. La più piccola di casa di soli 10 anni, Celeste, ha ricevuto il sacramento della prima comunione e ...

Ma cosa sappiamo di Harold fratello(ne) grande e riservatissimo di Michelle Hunziker a cui lei è molto legata?

Come scrive elle.com: Nelle foto di rito, a eccezione del padre, Tomaso Trussardi, ci sono tutti — dalla sorella Sole Trussardi ad Aurora Ramazzotti con il compagno Goffredo Cerza fino allo zio Harold Hunziker, fratello di ...

Michelle Hunziker, la figlia Celeste fa la Comunione: l'abito, la bomboniera, le foto della festa

Secondo today.it: Maggio e giugno si sa, sono i mesi delle Comunioni e tra tutti i bambini d'Italia che si sono apprestati a celebrare questo sacramento c'è anche la figlia di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, ...