La tragica morte di Michael Boschetto a Padova riaccende il dibattito sulla sicurezza dei dispositivi elettronici e sull'importanza della tecnologia nelle indagini. Dopo anni di sfide legali, il padre riesce a sbloccare l'iPhone del figlio, trovando un selfie del killer. Un colpo di scena che dimostra come, in un'epoca in cui i dati digitali sono sempre più cruciali, anche un'immagine possa fare la differenza nel cercare giustizia.

Il delitto di Michael Boschetto era avvenuto nel 2024, il padre è riuscito a sbloccare il cellulare e ha trovato l'immagine del presunto assassino. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Michael Boschetto ucciso a Padova, il padre sblocca l'iPhone e trova il selfie del killer

Leggi anche Michael Boschetto, ridanno l’iPhone al padre un anno dopo e lui scopre nuova prova: video-selfie del killer - Un colpo di scena incredibile: dopo un anno, il padre del giovane ucciso a Villafranca Padovana riesce finalmente ad accedere all'iPhone del figlio, rivelando un video selfie del killer.

