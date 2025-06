Michael Boschetto il padre | “Cercavo ricordi sull’Iphone c’era selfie del killer col segno di vittoria”

Un colpo al cuore per un padre. La scoperta del selfie del killer con il gesto di vittoria è una ferita aperta che rincorre la mente di chi ha perso un figlio in circostanze così tragiche. Questo inquietante episodio mette in luce non solo la brutalità del crimine, ma anche il dramma umano che si cela dietro ogni omicidio. In un'epoca in cui i social network immortalano ogni istante, quanto è distante la vita reale dalla finzione?

L'incredibile e sconvolgente scoperta fatta dal padre di Michael Boschetto dopo la riconsegna del cellulare: "Nel filmato Friso si riprendeva entrando in casa propria, mettendosi a ballare e facendo il gesto della vittoria quasi contento di aver ammazzato mio figlio". 🔗 Leggi su Fanpage.it

