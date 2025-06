Mia moglie viva dopo 4 arresti cardiaci | il ringraziamento al Santa Rosa e la ricerca dell' infermiere eroe

Un racconto che tocca il cuore e riaccende la speranza: Marco Mattiacci, ex infermiere, celebra il miracolo della vita dopo che sua moglie Valentina ha superato ben quattro arresti cardiaci. Grazie alla preparazione impeccabile del personale dell'ospedale Santa Rosa di Viterbo, la storia si trasforma in un inno alla medicina e all’amore. In un momento in cui la salute è al centro delle nostre vite, questa vicenda ci ricorda il valore inestimabile degli eroi quotidiani.

Una brutta storia con un bel lieto fine. E' il racconto di Marco Mattiacci, infermiere in pensione, che testimonia la preparazione e il grande lavoro svolto dall'Ares e dallo staff sanitario dell'ospedale Santa Rosa di Viterbo, nei confronti del malore di sua moglie Valentina Taran. Era il 10. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - "Mia moglie viva dopo 4 arresti cardiaci": il ringraziamento al Santa Rosa e la ricerca dell'infermiere eroe

