M&G Scuola Pallavolo | Yuasa Santoni trionfa nei playoff e vola in Serie B

La M&G Scuola Pallavolo non smette di stupire! Con la vittoria nei playoff di Serie C, la Yuasa Santoni conquista un posto in Serie B, un traguardo che segna l'espansione del mondo della pallavolo italiana. Questo successo si inserisce in un trend crescente di sportivi che puntano a livelli sempre più alti. La passione e il talento si uniscono per scrivere nuove pagine di storia nel nostro sport. Siete pronti a seguirli?

Un altro grande trionfo per la M&G Scuola Pallavolo che sabato ha festeggiato il successo della Serie C targata Yuasa Santoni che ha vinto i playoff di Serie C, conquistando la promozione nella Serie B. Oltre alla Yuasa Battery in Superlega il prossimo anno il mondo M&G sarà protagonista in un altro campionato nazionale. Successo in due gare in finale playoff contro l’Axore Macerata per la squadra di coach Michele Delvecchio, assistito da Andrea Nicolini che hanno guidato un gruppo molto giovane e tutto "made in M&G". Il gruppo infatti è composto da 12 giocatori su 13 provenienti dalla cantèra di M&G Scuola Pallavolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - M&G Scuola Pallavolo: Yuasa Santoni trionfa nei playoff e vola in Serie B

Cosa riportano altre fonti

M&G Scuola Pallavolo: Yuasa Santoni trionfa nei playoff e vola in Serie B

Da msn.com: La Yuasa Santoni vince i playoff di Serie C e conquista la promozione in Serie B. Successo per il coach Delvecchio e il giovane team M&G.

M&G Scuola Pallavolo: Promozione in Serie A per il Beach Volley Femminile

Scrive msn.com: Il panorama della M&G Scuola Pallavolo si conferma da sempre ai massimi livelli. La Yuasa Battery, massima espressione del club, con la Superlega conquistata e difesa anche per la prossima stagione.

Yuasa Battery Grottazzolina chiude la stagione in Superlega al PalaPanini di Modena

Si legge su msn.com: E’ arrivato l’ultimo atto della stagione sportiva della Yuasa Battery Grottazzolina ... campo a Modena ma mondo giovanile della M&G Scuola Pallavolo protagonisti al PalaGrotta dove la M ...