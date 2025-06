Metropolitana di Napoli la Linea 1 chiude in anticipo per tre giorni | gli orari delle ultime corse

La metropolitana di Napoli, simbolo di modernità e movimento, si ferma per tre giorni in anticipo! Martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 giugno 2025, la Linea 1 chiude prima per consentire verifiche essenziali. In un'epoca in cui la sicurezza è più che mai al centro dell'attenzione, questa manutenzione si rivela cruciale. Scopri gli orari delle ultime corse e pianifica il tuo viaggio: la città ti aspetta!

Anm informa che, per consentire attività di verifica e manutenzione in linea e prove materiale, nelle giornate di martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 giugno 2025, la Linea 1 della metropolitana di Napoli anticipa la chiusura al pubblico.

