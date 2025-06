Meteo | Previsioni per martedì 3 giugno

Martedì 3 giugno a Modena si prospetta una giornata di sole splendente, con cieli sereni e temperature che toccheranno i 31°C. Un clima ideale per godersi all'aperto, magari con un aperitivo in terrazza o una passeggiata nel centro storico. Non dimentichiamo che questo caldo anticipato è parte di un'estate che si preannuncia intensa! Preparati a vivere il meglio della stagione e a sfruttare ogni raggio di sole.

A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3601m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Meteo | Previsioni per martedì 3 giugno

